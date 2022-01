Arturo Callejo-enero 05, 2022

Miguel Ángel Lara de la Cruz, síndico municipal de Amanalco de Becerra, y quien representa al partido Movimiento Ciudadano (MC), afirma que nunca tomó parte en la agresión de la que fue objeto este martes la presidenta municipal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Elena Martínez Robles.

Agregó que está en la mejor disposición de responder a una probable demanda judicial en su contra, de la que hasta el mediodía de hoy no había sido notificado.

“Nunca me he conducido de manera violenta ni lo haré, no estoy de acuerdo con ningún acto que implique violencia, pero propia gente que se encontraba afuera expresaron que en ningún momento la protesta se había tornado violenta y las agresiones con gas lacrimógeno fue un acto que se le salió de las manos a las mismas autoridades”, manifestó el funcionario público local.