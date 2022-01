Arturo Callejo- enero 07, 2022

En versiones de Carlos Sánchez Sánchez, coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Valle de Toluca, la presidenta municipal de Amanalco de Becerra, María Elena Martínez Robles, está grave pero estable en un hospital de la capital del Estado de México, luego de que el martes pasado sufrió una agresión física de la que, supuestamente, el responsable es el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, del partido Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo a versiones de la presidenta municipal, la agresión de la que fue objeto se originó luego de que el síndico intentó impedir que tomara posesión del cargo para la administración 2022-2024.

“Fui al palacio (municipal) para dialogar, pero el síndico me agredió con un golpe en la cara y ordenó que me mataran a golpes, me tiraron al suelo, sentí un líquido en el rostro y perdí el conocimiento, hasta que desperté con oxígeno y suero en el hospital”, sostuvo recientemente Martínez Robles.