Arturo Callejo- enero 27, 2022

Ricardo Sodi Cuellar, Magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), presentó su Segundo Informe Desarrollo Estratégico 2021, donde destacó los avances de la impartición de justicia en la entidad como la Ley de Amnistía, medidas de protección a víctimas de violencia, implementación de audiencias vía remota, la consolidación del Centro Virtual de Mediación, entre otras acciones, en beneficio de los mexiquenses.

En el Patio Constitución del Poder Judicial del Estado de México, y ante magistradas y magistrados del Pleno, reconoció el reto que enfrenta el Estado de México, la entidad federativa más poblada del país, en cuanto al número de juzgadores, al contar con 461, entre jueces y magistrados, lo que representa 2.7 impartidores de justicia por cada 100 mil habitantes.

Cuando la media internacional señala que debe haber 17.8 impartidores de justicia por cada 100 mil habitantes y de acuerdo al censo nacional de impartición de justicia estatal 2021, hecho por el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI), la media nacional es de 4.4.

Aun así, el año pasado se emitieron tres millones 786 mil 424 resoluciones, entre acuerdos, autos y sentencias de primera y segunda instancia, “en promedio, ocho mil 285 resoluciones por cada juzgador. Cada auto resolución y sentencia, junto con su notificación y ejecución, costaron mil 350 pesos, papel, tinta e internet incluido”, detalló Sodi Cuellar.

Al pedir a los legisladores mexiquenses aprueben al Poder Judicial del Estado de México un mayor presupuesto este año, el Magistrado citó que el Tribunal mexiquense es el segundo con mayor carga de trabajo de todo el país, solo superado por el de la Ciudad de México. Esto a pesar de que se tiene el menor número de jueces por cada 100 mil habitantes y un bajo costo de operación comparado con la carga de trabajo.

Al hablar de la Ley de Amnistía, que entró en vigor el año pasado, puntualizó que se han otorgado dos mil 119 amnistías a mexiquenses, quienes por pobreza o marginación delinquieron y ahora tienen una segunda oportunidad para redirigir sus vidas. El Magistrado-presidente recordó que el 25 de noviembre de 2021, una jueza otorgó la primera amnistía por delito grave.

Con respecto a medidas de protección hacia mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, a la fecha se han emitido 382 a través del Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año para brindar atención a todos los mexiquenses.

Como en estos casos el tiempo es crucial, en menos de cuatro horas, las y los jueces especializados aprueban medidas de protección, como el hecho de que el agresor abandone el domicilio y evitar que se acerque o se comunique con su víctima.

El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa inició 18 mil 208 procesos, lo que representó un 56 por ciento más que en 2020, trabajo concentrado en las regiones de Ecatepec y Toluca, además se concluyeron 17 mil 711 asuntos y de este universo, seis mil 787 a través de convenio.

Con relación al rezago existente en procesos penales del sistema tradicional, los nuevos mecanismos han logrado disminuirlo, pues en el último año se emitieron 210 sentencias, esto representa el doble de las resoluciones emitidas en 2020, “así mismo, de 500 causas vigentes a julio de 2021, se cerró instrucción en 146 y se terminaron con 354 al 31 de diciembre, esto representa un avance del 29.2 por ciento, en segunda instancia se concluyeron los tocas con más de dos años de antigüedad”, sostuvo.

Como parte de los avances en la impartición de justicia en la entidad, informó que de las 106 salas de oralidad que existen, en 74 ya se realizan audiencias virtuales; en lo que respecta a los tribunales laborales, se han ingresado siete mil 671 procedimientos, de los cuales, siete mil 509 corresponden a conflictos individuales y 162 colectivos, mientras que las regiones de Naucalpan y Tlalnepantla concentran la mitad de la demanda del servicio.

En lo que se refiere a asuntos radicados y concluidos en primera instancia, se contabilizaron 261 mil 06 en materias civil, mercantil, familiar, laboral, adolescentes y penal, lo que representó un incremento del 48 por ciento de la demanda del servicio con relación a 2020.

También se concluyeron 217 mil 680 asuntos con un promedio de resolución de 80.92 por ciento, es decir, 15 puntos porcentuales más que el año pasado.

En tanto, los conflictos de orden familiar representan la mitad de la demanda del servicio, siendo los juicios más frecuentes, el divorcio incausado, sucesorio intestamentario, guarda y custodia del menor, pensión alimenticia y divorcio por mutuo consentimiento.

En materia civil, las controversias más reiteradas fueron usucapión sumaria, usucapión ordinaria y otorgamiento de escritura.

Sodi Cuellar calificó al 2021 como un año difícil por la pandemia del nuevo coronavirus, aun así, la impartición de justicia no se detuvo, dijo, y todos los servidores públicos judiciales trabajaron al cien por ciento utilizando las tecnologías digitales, sin embargo, lamentablemente se contagiaron de COVID-19, 543 y 18 perdieron la vida.

Dio a conocer que, con el apoyo del Instituto de Salud del Estado de México, en mayo y agosto se aplicaron cerca de ocho mil 600 pruebas rápidas de COVID a poco más de cuatro mil 300 servidores judiciales, adicionalmente, se aplicaron dos mil 485 pruebas adquiridas por la institución.

“La justicia, como expresión suprema del Derecho, debe triunfar plenamente, no ha medias, ni con simulaciones, ni por excepción. Así como no existe un Estado de Derecho de excepción, tampoco existe la justicia de excepción, si no existe para todos, no existe para nadie”, puntualizó al concluir su mensaje.