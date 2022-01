Arturo Callejo- enero 31, 2022

Seguridad y justicia, salud, educación, grupos vulnerables, agua y medio ambiente, derechos políticos y electorales de los mexiquenses, son los ejes centrales de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que dirige el diputado Enrique Vargas del Villar, para este nuevo periodo ordinario de sesiones de la 61 Legislatura del Estado de México.

En el primer tema, el legislador Pablo Fernández de Cevallos, consideró que los delitos de violencia de género son un “foco rojo” en la entidad, prueba de ello, es que el año que acaba de terminar, la violación simple aumentó 33 por ciento, en comparación al año 2020, la violación equiparada incrementó 56 por ciento, el abuso sexual infantil, 41 por ciento, el incumplimiento de obligaciones de asistencia, 35 por ciento y la violencia familiar, 31 por ciento, “son números escandalosos, son números preocupantes”, expresó.

Ante este escenario, el partido albiazul propondrá penas carcelarias ejemplares para quienes cometan dichos delitos, “y sancionar las conductas que laceren los derechos de los grupos vulnerables como son, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en estado de indefensión. Impulsaremos reformas que fortalezcan las instituciones de seguridad pública dignificándolas a efecto de que su actuar sea más eficaz contra la delincuencia”.

El Grupo Parlamentario del PAN también propondrá sancionar a quienes faciliten o adiestren en el uso de armas a personas mayores o a las que no tengan la capacidad para comprender ese hecho.

También llevarán a comisiones el hecho de que no prescriban los delitos de naturaleza sexual infantil e incrementar las penas carcelarias sobre los individuos que sustraigan a los hijos.

En el rubro de salud, Acción Nacional propondrá que se garantice que las niñas, niños y adolescentes reciban atención médica gratuita y de calidad, independientemente al sistema de salud al que pertenezcan, así como darle mayor atención al cáncer de mama, diabetes e insuficiencia renal, padecimientos que son de igual importancia como el COVID-19.

En materia educativa, la bancada panista trabajará para impulsar políticas públicas que ayuden a evitar la deserción estudiantil, al tiempo que, los niños y jóvenes tengan los medios para que accedan a su educación vía digital y que sus tareas sean usando la tecnología del Internet. También se promoverá que los estudiantes, padres de familia y maestros cuenten con una alfabetización digital.

Y es que, con la pandemia del nuevo coronavirus, la educación cambió a ser a distancia, por lo que se registró deserción escolar por falta de recursos económicos, y esto les impidió acceder a su educación por Internet.

En lo que corresponde a grupos vulnerables, en el Estado de México 43 por ciento de la población es susceptible de pertenecer a ellos, de acuerdo con el INEGI.

En este tenor, 25.2 por ciento es población de niñas, niños y adolescentes, el 11.2 por ciento son adultos mayores, el 2.4 por ciento es población indígena y el 4.4 por ciento corresponde a población con alguna discapacidad.

Por ello, los diputados del Partido Acción Nacional propondrán que se impulse la profesionalización de personas encargadas en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, combatir la violencia familiar y de género con medidas y acciones ejemplares contra los agresores y promover el desarrollo de los cinco pueblos indígenas con presencia en territorio mexiquense.

En el tema de agua y medio ambiente, los legisladores panistas propondrán un financiamiento para el manejo sustentable del agua, pues de los 16 ríos y ocho presas que existen en el Estado de México, el 90 por ciento de las reservas acuíferas se estima están contaminadas por la actividad humana, los asentamientos irregulares y descargas residuales de los hogares e industria, aunado a que existe tecnología obsoleta para el tratamiento del agua contaminada.

También se apostará por definir las zonas de reserva de agua y cuidar los acuíferos y el impulso de la investigación científica y tecnológica que cubras las necesidades del sector.

En medio ambiente se promoverá la utilización de energías limpias, reducción de emisión de gases de efecto invernadero y la protección de la flora y fauna silvestre, además de impulsar que todos los edificios y escuelas públicas capten agua de lluvia.

Y en lo que respecta a los derechos políticos y electorales de los mexiquenses, el grupo parlamentario propondrá que para los próximos comicios electorales en los que se renovará gobernador del Estado de México, el voto de los mexiquenses que están en el extranjero sea vía internet, como se hizo el año pasado en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro San Luis Potosí y Zacatecas.

Mientras que, para este año, el voto desde el extranjero vía postal o vía internet se hará en entidades federativas como Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, por lo que en el Estado de México es necesario implementar esta modalidad de sufragio para que los y las mexiquenses que radican fuera del país voten de manera electrónica.

En torno a la recesión técnica que ha comenzado en México, el también coordinador nacional de diputados locales del PAN, criticó al gobierno federal, al decir que éste no quiere “hacer caso de lo que está pasando en México, no se quiere dar cuenta de lo que pasa hoy en México en materia de economía, las mesas de diálogo que íbamos a tener con el gobierno federal las ha cancelado y esto es una muestra de que el gobierno federal no está dispuesto a que la oposición le diga las cosas como son, en donde estamos”, concluyó Vargas del Villar.