Hoy Estado de México – enero 25, 2022

La pandemia le ha pegado duro al programa Hoy, y con la nueva variante ómicron los contagios entre los conductores ha llevado a la producción a tener que recurrir a conductores “extra”.

Recientemente el “Negro” Araiza y Paul Stanley se fueron de “cuarentena”, el primero porque dio positivo a COVID, y el segundo porque su pareja fue la que se enfermó de coronavirus.

Este lunes, los conductores, que van regresando de la cuarentena, revelaron que sus compañeras Andrea Legarreta y Andrea Escalona, enfermaron de COVID-19.

De esta forma, el programa se quedó sin talentos, ya que ambas están en aislamiento.

Andrea Legarreta se comunicó en videollamada al programa para saludar a su público y avisar que se enfermó.

“Yo estoy guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás, hay que guardarse. La verdad es que me siento muy bien, como cuando te da una gripilla y, bueno, de pronto ayer en la noche… todavía el viernes me hicieron un PCR negativa y me sentía súper bien, ayer incluso salimos como muy felices porque Erik ya había salido negativo y todo bien. De pronto en la noche me dio como dolorcito de cuerpo con dolor de cabeza, como mucho frío, y le digo a Erik ‘Que se me hace (que estoy contagiada)’… y se me hizo”.

La esposa de Erik Rubín pidió a los ciudadanos vacunarse, al tiempo que recordó que durante su primer contagio, cuando no estaba vacunada, tuvo que ser trasladada al hospital en una capsula para no contagiar a nadie.

“La diferencia de la primera vez que me dio Covid a esta vez yo no sé si es la variante Ómicron, no sé de esas cosas, porque al final creo que tienen que hacerte un estudio para saber cuál es la variante, lo que sí es que la diferencia es abismal, ¡claro!, no es que ahorita esté impresionante, pero acuérdense la vez que nos enlazamos cuando me dio por primera vez y yo recuerdo todo lo que yo sentía, no estábamos vacunados y si es una gran diferencia, lo digo de corazón”, dijo con voz ronca y agripada.

Comentó que su esposo estuvo enfermo de COVID hace dos semanas y que le realizarían pruebas a sus hijas para saber si están contagiadas o no.

Más tarde, Andrea Escalona se enlazó a la emisión televisiva y contó que salió positiva a COVID-19.

“El viernes nos enteramos de que dieron algunos positivos, me hice la prueba de antígenos, salí negativa a antígenos, y el sábado en la noche mi chofer me dijo ‘Señorita, salí positivo, mi papá también’. Me la hice domingo en la mañana antígenos y ya estaba positiva, me entregaron la PCR y estoy positiva”.

La conductora confesó que se siente un poco triste porque esta situación le hizo recordar la muerte de su madre, la productora Magda, víctima de Covid.

“Me siento bien, estoy en mi casita, guardadita, es un poquito lo emocional por… se acordarán que en el Covid pasado perdimos a Magdita, pero vamos muy bien, de síntomas muy bien y me siento tranquila”, comentó.

Esta mañana llegó al quite Raquel Bigorra, ya que solo cuentan con Galilea Montijo y Tania Rincón como conductoras, así como El Negro Araiza y Paul Stanley.