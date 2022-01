Hoy Estado de México – enero 30, 2022

Para evitar contagios de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó un llamado a la población a evitar, en la medida de lo posible, reunirse con personas en lugares como el trabajo o el hogar para celebrar el Día de la Candelaria.

A través de un comunicado, el IMSS recordó que la pandemia de COVID-19 no ha terminado, pues esta se ha extendido por diversos lugares, a través de la variante ómicron y pidió extremar medidas para reducir riesgos de contagio.

“En caso de conmemorar esta celebración del 2 de febrero, la recomendación es mantener las medidas sanitarias como sana distancia, uso de cubrebocas e higiene de manos, a pesar de cumplir con el cuadro completo de vacunación” indicó el doctor Diego Salomón Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos de Nutrición en la División de Promoción de la Salud.

Pidió no olvidar que el estar vacunados no significa que no nos vamos a contagiar, sino que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, de tal modo que los contagios pueden seguir si bajamos la guardia y provocar que la pandemia se siga expandiendo”, abundó.

Recordó que la variante ómicron es altamente contagiosa y existen personas que aunque sean asintomáticas, pueden contagiar a otras.

también pidió moderar el consumo de tamales y tratar de compensarlo con actividad física para que esto no se vuelva un problema de salud a largo plazo.

“Si consumimos un tamal con una taza de atole, estaríamos hablando entre 900 y mil 100 kilocalorías. Para que nuestro organismo pudiera hacer un gasto energético equivalente a lo que acabamos de consumir, tendríamos que correr una distancia de 15 kilómetros aproximadamente a una velocidad de siete kilómetros por hora, más o menos sería una carrera de más de dos horas para poder hacer que nuestro cuerpo gastara esta energía”, dijo.

El IMSS recomendó no exceder la ingesta de tamales o alimentos durante la reunión del Día de la Candelaria y disminuir la porción a consumir, además de sustituir el atole por una taza de café sin azúcar, a fin de evitar el ingreso de kilocalorías extras al cuerpo.