La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha producido 20 mil litros de gel antibacterial y 15 mil de jabón líquido, los cuales han sido distribuidos de manera gratuita en los distintos espacios académicos y administrativos que la integran.

El director de la Facultad de Química de la UAEM, Víctor Varela Guerrero, informó que el gel y jabón, que se fabrica cumplen con altos estándares de efectividad para contrarrestar el contagio de la COVID-19 y dar certeza a su comunidad.

“Hemos cubierto la demanda de todos los centros universitarios, las unidades académicas profesionales y las facultades. La cobertura que tenemos está planificada para una actividad al 100 por ciento”, aseguró.

Para mantener la cobertura de la demanda, dijo, se fabrican en las instalaciones de la Facultad de Química Campus El Cerrillo, alrededor de mil litros semanales de gel antibacterial y jabón.







Las instalaciones ubicadas en el Valle de México y en Ciudad Universitaria de Toluca son las de mayor demanda de estos insumos sanitarios, indicó Varela Guerrero.

“Existen muchas marcas de gel antibacterial; sin embargo, pocas cumplen con el porcentaje de alcohol requerido, que es 70 por ciento. Nos dimos a la tarea de hacer los análisis. Tenemos la capacidad para verificar cuál es el porcentaje de volumen que tienen estos geles comerciales y nos llevamos la sorpresa que no cumplen con ello. Nuestro gel tiene 70 por ciento de alcohol o un poquito más para cumplir con su propósito, que es la desinfección”, afirmó.

En tanto, la integrante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UAEM, Priscila Pacheco Romero, dio a conocer que el pasado 22 de octubre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro de marca al gel antibacterial de la UAEM en la clase 5, alusiva a productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios.

Además, se obtuvo el registro en la clase 44, en la categoría de productos de belleza e higiene.

El título de registro de marca para ambas clases es “HECHO EN UAEMÉX 100%”, que protege a nivel nacional y fue otorgado porque no hay nada igual, similar o que cause confusión, según la legislación en la materia, al cumplir con los requisitos de fondo y forma que se dictaminan, es decir, no hay otra marca registrada con un nombre similar.

En el caso del registro de marca para jabón líquido, Pacheco Romero detalló que la solicitud está en proceso.