Hoy Estado de México – enero 3, 2022

Este 2022 abre con la lluvia estrellas Cuadrántidas, aunque de acuerdo con la NASA ya comenzó pero el punto máximo de observación será este lunes por la noche y la madrugada de mañana.

Este fenómeno astrológico se produjo a partir de un cometa hecho trizas que recibe el nombre de 2003 EH1, y del cual se alcanzan a visualizar 120 estrellas por hora, convirtiendo así a las Cuadrántidas en una de las más activas en el año, junto con las Perseidas, mejor conocidas como lágrimas de San Lorenzo, que se pueden visualizar en el mes de agosto, y las Gemínidas en el mes de diciembre.

Cabe mencionar que la mejor hora para observar la lluvia de estrellas es a las 2:00 horas y se podrá ver en todo México, sin embargo, se recomienda mantenerse alejado de zonas donde haya mucha luz para poder apreciar mejor este fenómeno.

Las Cuadrántidas alcanzarán su punto máximo la noche del 3 al 4 de enero y no dura más de una hora, no obstante, no siempre se puede ver a la misma hora por lo que los interesados deberán estar atentos toda la noche.

«Una motivación extra para salir y ver las Cuadrántidas es la reputación de la lluvia de estrellas de producir espectaculares bolas de fuego. No solo estas bolas de fuego son eventos visuales memorables coma sino también tienen un interés científico», comentó Brian Day del Centro de Investigación AMES de la NASA.