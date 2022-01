Hoy Estado de México – enero 16, 2022

Alfredo Adame no termina de estar en polémica, pues anunció que prepara una nueva demanda en contra de Laura Bozzo, ahora por trata de personas.

Pero más allá de la polémica con sus compañeros del medio, el conductor ahora comenzó a poner en medio del fuego la relación con su familia, particularmente con sus hijos.

Al hablar de su separación con Mary Paz Banquells, Adame señaló que los hijos que tuvieron juntos, Sebastián, Alejandro y Diego, no llevan su sangre, negando el parentesco con ellos.

“Ya no procede porque ya es mayor de edad, tiene 22 años, precisamente ahorita en febrero empiezo a cerrar ese asunto. Ya estamos divorciados, ya solo queda la división de bienes, que no le toca nada porque estamos casados por bienes separados y ella nunca puso un peso partido por la mitad”, dijo Alfredo Adame al hablar de la pensión alimenticia que le da a su hijo Sebastián.

Señaló que a Mary Paz Banquells no le toca nada de sus biens, puestok que ya se llevó todo lo de la casa cuando se separaron, inclusive algunos autos de lujo.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco y los quité de mi herencia desde hace un año”, dijo al hablar de sus tres hijos.