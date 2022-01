Hoy Estado de México-enero 12, 2022

La hija adoptiva de Nicole Kidman y Tom Cruise, Bella Cruise, sigue siendo parte importante de la iglesia de la cienciología, por lo que no se le permite mantener una relación normal con su madre, esto por las reglas de la religión cuya creación data de 1954 por el autor de ciencia ficción L. Ronald Hubbard.

La relación entre la actriz y su hija no es únicamente una ruptura familiar, sino que las leyes se la iglesia dicen que la joven no puede relacionarse con Kidman debido a que los desertores de la religión se consideran SP o Personas depresivas, según la revista In Touch.

De acuerdo con el sitio oficial de la secta toma una persona Represora es «una persona que busca reprimir a otras personas en su vecindad. Un SP se burlará o vilipendiará cualquier esfuerzo por ayudar a alguien y, en particular, apoyara con violencia cualquier cosa calculada para hacer que los seres humanos sean más poderosos son más inteligentes».