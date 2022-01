Hoy Estado de México – enero 27, 2022

Luego de que Frida Sofía acusó sufrir maltrato por parte del personal del restaurante donde fue arrestada por la policía de Miami, el papá ya salió a dar la cara por su primogénita, al advertir una demanda en contra del local.

Aunque el restaurante ya desmintió la versión de Frida Sofía al asegurar que la hija de Alejandra Guzmán fue arrestada por negarse a pagar la cuenta, tal parece que Pablo Moctezuma no busca quién se la hizo, sino quién se la pague.

Fuentes cercanas a la familia Moctezuma aseguran que Frida Sofía y su papá Pablo Moctezuma ya buscan asesoría para ejercer acciones legales contra el restaurante.

“El día de hoy buscará asesoría legal, ya que piensa ejercer acciones legales contra el restaurante. En breve dará su versión oficial de los hechos”, confesó la fuente a People en español.

Frida Sofía pasó 20 horas arrestada y al salir dijo ante los medios de comunicación que no había sido su culpa, sino la de una trabajadora que la acusó de haberse robado un agua.

Frida Sofía aprovechó la presencia de los medios para denunciar que habría sufrido maltratos por parte del personal del restaurante e incluso mostró algunos moretones que tenía.

“Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joya y dijeron que era porque yo me había robado un agua”

Mientras tanto, las Pinal no se han pronunciado al respecto.