Hoy Estado de México – enero 16, 2022

La familia de Nicole preparó su fiesta de XV con tiempo de antelación, rentaron el salón, contrataron el banquete y la música, pero el tan anhelado día los invitados no llegaron.

La fiesta se realizó en un salón de Ciudad Madero, Tampico, donde muchos de los invitados le cancelaron de último momento debido a que estaban enfermos de COVID-19.

Al ver la tristeza de su hija y que toda la comida se desperdiciaría, la madre de la quinceañera publicar en redes sociales un texto para hacer la invitación abierta para que acudieran a la fiesta de su hija.

“Si alguien gusta venir a cenar jajaja. En la cena de XV de mi hija. No hay invitados, sé que por covid muchos no pueden”.

“Todo está con distancia, realmente no quiero que se quede la comida. No somos de aquí y ya no pude cancelar ni posponer por el viaje”.