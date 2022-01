Hoy Estado de México-enero 13, 2022

El covid-19 ha dejado diversas secuelas en las personas que se contagiaron, cambios internos y externos, este es el caso de un hombre que dió a conocer que como parte de dichas secuelas, su pene se encogió cuatro centímetros debido al daño vascular que le dejó el virus

Este sujeto de 30 años de edad dio a conocer que fue en el mes de julio del año pasado qué contrajo la enfermedad de manera grave; explicó que cuando salió del hospital empezó a tener problemas de disfunción eréctil coma mismos que mejoraron poco a poco con atención médica.

«Mi pene se han cogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente».

Este hombre platico su caso en el podcast How yo do it, de consejos sexuales, y reveló qué ha tenido complicaciones referentes a su confianza y habilidades en la cama.

La disfunción eréctil fue tratada y solucionada, sin embargo, su pene se hizo más pequeño, lo cual, de acuerdo con sus médicos, podría resultar permanente.

La infección de covid-19 coma puede provocar disfunción eréctil y en algunos casos que se encoja el pene en caso de que la disfunción dure por un tiempo, así lo dio a conocer el doctor Charles Welliver, urólogo y director de Salud Masculina en Albany Medical College, en Nueva York.

«Hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres. Los estudios han demostrado que los hombres pueden tener priapismo, la erección prolongada que es peligrosa en sí misma, y los hombres también pueden tener disfunción eréctil por covid, por lo que pueden ir en ambas direcciones».