Hoy Estado de México-enero 12, 2022

De acuerdo con el programa de espectáculos, Ventaneando, la situación financiera de Luis Miguel no es problemática.

Luego de que se rumorara en la revista TV Notas que el artista tenía problemas tanto de salud como financieros, su amigo cercano, el empresario Carlos Bremer desmintió que El Sol se encuentre en banca rota

En entrevista para el programa dirigido por Paty Chapoy, Bremer aseguró que el cantante se encuentra bastante bien

«Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mí es el alguien que le ha dado a México tanto, y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo», indicó.

El empresario dijo en entrevista para TVyNovelas, que El Sol ha tenido deudas en épocas pasadas, sin embargo, actualmente se encuentra libre de ello, ya que gracias a su bioserie que se transmitió por netflix consiguió pagar todos sus adeudos.

«Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, esi no lo vimos venir».

Por lo contrario, Luis Miguel recibió la cantidad de 700 millones de pesos por su bioserie, es decir, casi 34 millones de dólares