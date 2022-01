Hoy Estado de México-enero 27, 2022

Sebastián Sánchez, ingeniero paraguayo y dueño de la empresa SF Maquinarias, fundada hace 4 años, ahorró dinero por un año para llevar de vacaciones a sus empleados

La esposa del empresario, Fabiola Colnago, indicó que el señor decidió llevar a sus trabajadores a Encarnación, ciudad ubicada al sur de la región oriental de Paraguay, donde disfrutaron tras haber trabajado con gran esfuerzo en la empresa.

La esposa del dueño explicó que el motivo del viaje fue «siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia».