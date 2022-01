Hoy Estado de México-enero 28, 2022

En diversas ocasiones, la cantante Amanda Miguel dejó ver sus dudas sobre la vacuna anticovid, así como el descontento acerca de un pasaporte para las personas que ya estaban inmunizadas, por lo que en redes sociales se ha especulado sobre si la cantante y su esposo no se vacunaron.

Luego de la confirmación del fallecimiento del cantante Diego Verdaguer a causa de covid-19, internautas recordaron algunas publicaciones que realizó Amanda Miguel acerca de la pandemia, como cuando dijo qué la vacuna contenía un micro chip, por lo que no se la aplicaría.

«Quizás la vacuna es el famoso Covid. No Gracias, ni el microchip para nada», público Amanda en abril de 2020.

Además se recordó que el año pasado en el mes de agosto, retuiteó varias publicaciones sobre protestas mundiales de personas antivacunas y que no comulgaban con los pasaportes de vacunas, mismos que exigían los gobiernos.

«No pasaporte obligatorio de vacunas!!!», publicó.

A inicios de este mes Amanda compartió un video de un noticiario en el cual se discutía el fallecimiento de algunas personas por la aplicación de la vacuna AstraZeneca donde se confirmaba que aplicársela era bajo su propio riesgo.

Para julio del 2021 compartió algunas propuestas de la falsa pandemia de Italia coma mismas etiquetadas con el hashtag dictadura sanitaria, ya que se solicitaba la libertad de decisión para vacunarse.

«Bomba médica: hematólogo publica resultados que muestran que las vacunas covid de Moderna hacen que los glóbulos rojos cambien de redondos a tubulares obligándolos a pegarse», compartió la cantante en otra publicación.

Además, la estrella mostró su apoyo al actor Eduardo Verástegui en sus declaraciones sobre que superó el coronavirus sin necesidad de vacunarse.

«Ya supérenlo borregos. No me inyecté jeringa me dio Covid. Ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca. No sean envidiosos, querían que me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100, bendiciones para ustedes y sus familias. Cambien el odio por el amor y les va a ir muy bien», externó Verástegui.