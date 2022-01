Hoy Estado de México – enero 27, 2022

La demanda en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por presuntamente ser el responsable de las muertes de personas infectadas por COVID-19 es una actuación de mala fe y de odio, así lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa “mañanera” el mandatario reiteró su apoyo a López-Gatell y dijo que es un privilegio contar con la presencia del subsecretario de Salud en el servicio público.

Metió las manos al fuego al asegurar que López-Gatell tiene tanto conocimiento sobre la materia, que es de los mejores especialistas en las pandemias del mundo.

Señaló que las acusaciones contra Hugo López-Gatell son resultado de la inmoralidad de los conservadores, ya que no les han salido los pronósticos de desastre frente a la pandemia de Covid-19.

«Como no les han resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando enfrentando la pandemia y no con malos resultados si lo vemos en el concierto de las naciones, están obnubilados, es una cosa irracional por completo, pero no sólo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación, no son pocos, son millones», acotó el presidente.