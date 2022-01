Hoy Estado de México – enero 23, 2022.

Ante el aumento de contagios de COVID-19, peluquerías, barberías, estéticas y salones de uñas en la CDMX reportan una baja en la solicitud de sus servicios, por los que varios establecimientos han optado por cerrar.

La CDMX regresa a partir de mañana a semáforo amarillo, y aunque no se han ordenado restricciones en las actividades, algunos negocios ya no abrieron este fin de semana debido a que no llegan clientes.

Recortando gastos, apagando las luces mientras es de día y despidiendo personal, es como este tipo de negocios ha ido sobrellevando la pandemia por COVID-19.

Ahora con la cuarta ola por ómicron, las personas deciden posponer este tipo de servicios o realizarlos ellos mismos en casa, para evitar salir y contagiarse.

De acuerdo con los propietarios de este tipo de negocios, las ventas han bajado hasta 40%, por lo que la renta y los gastos diarios les hacen pensar si seguir o cerrar definitivamente.