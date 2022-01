Hoy Estado de México-enero 28, 2022

El investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Alberto Campillo Balderas, aseguró que si bien, el covid-19 llegó para quedarse, se espera que en adelante, llegue con mucho menos fuerza que al principio de la pandemia.

El experto que forma parte del Laboratorio de Origen de la Vida señaló que en Biología no es posible predecir la evolución y tampoco se deben perder de vista las diversas mutaciones del virus.

En la conferencia «Se acabará la pandemia con Ómicron? Qué sabemos al día de hoy?», Perteneciente al Ciclo Ciencias de Ciencias online, el experto indicó qué un factor que no se toma en cuenta y que llega a ser impredecible, es el humano, ya que si no se utiliza el cubrebocas, si no se lavan las manos de manera frecuente, si no existe ventilación en espacios cerrados, entre otras acciones de prevención, se da paso a que los virus y mutaciones lleguen a los organismos.

El investigador indicó que existe una carrera de las variantes que compiten por transmitirse más o por ser la más virulenta, por lo que el sistema inmunitario del cuerpo humano, las contrarresta, por ello es imprescindible la vacunación anticovid.

Los virus especialmente los de ARN (ácido ribonucleico), cuentan con una tasa de mutación de grandes dimensiones, lo cual produce diversas variantes. Las de coronavirus como la alfa, beta, gamma, delta y Ómicron, se han convertido en las más preocupantes por las modificaciones que presentan en la proteína Spike, por su alta transmisibilidad, además de disminuir la antigenicidad, esto es que, tienen la capacidad de escapar del sistema inmunitario.

«Este coronavirus seguirá evolucionando; habrá nuevas variantes, eso es seguro, pero esperemos que no sean de preocupación, y para evitar llegar a esta situación hay que continuar con las medidas de prevención, sobre todo la vacunación, con la cual esperamos que Ómicron ceda pronto», dijo.