Hoy Estado de México-enero 15, 2022

El momento de mayor contagio de covid-19 de 2021 ha sido superado por la cantidad de casos positivos del virus en este año, entonces se vivía en la capital la segunda ola, misma que provocó la mayor cantidad de muertes y hospitalizaciones, así lo dio a conocer el director de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark.

«Donde vemos datos que superan los valores de hace un año es en el número de positivos identificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) a través del Módulo de Enfermedades Respiratorias (SISVER); estamos viendo el día de hoy cerca de siete mil contagios, en promedio, en la última semana, con días que ya se acercan entre los ocho mil a los nueve mil contagios reportados en este sistema. Si es notable el incremento, con mayor velocidad de lo que vimos en la tercera y segunda ola en términos de positivos identificados».

Además, indicó que el aumento de casos positivos no es igual al de hospitalizaciones.

Según datos del gobierno de la Ciudad de México, hasta este jueves se reportaron mil 239 personas hospitalizadas, de ellas, mil 31 requieren atención general y 208 se encuentran intubados. De los 166 hospitalizados en centros médicos de la Secretaría de Salud local, 77% no se aplicó ninguna vacuna y al 4% le faltó completar su esquema de vacunación, así lo informó el funcionario.

«Consideramos que puede ser uno de los mayores incentivos y llamados para que la gente no vacunada acuda a vacunarse. No es que las personas vacunadas, todas, están exentas de riesgo y, tenemos que, también, ser claros en eso, pero están en una proporción muy distinta y en un nivel de riesgo muy diferente al de las personas no vacunadas».

Asimismo, se dio a conocer que del próximo 17 de enero y hasta el domingo 23 de enero la Ciudad de México continuará en semáforo verde.