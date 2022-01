Manuel López – enero 03, 2022

Largas filas y falta de reactivos es lo que se vive en la zona oriente del Valle de México ante el incremento de contagios de covid-19 y la falta de pruebas gratuitas para detectarlo.

En el municipio de Nezahualcóyotl, por ejemplo, durante el pico más alto de contagios la Secretaría de Salud estatal habilitó varios módulos para practicar pruebas rápidas.

El principal se colocó en la explana municipal, donde asistían los vecinos con síntomas como fiebre, tos y diarrea para conocer si eran portadores y tomar tratamiento.

Sin embargo, desde hace unos meses los centros de detección desaparecieron y los enfermos tienen que hacer fila en los centros de salud para alcanzar alguna ficha para la prueba.

“No hay, vine al palacio, pero me dijeron que ya desde hace mucho las dejaron de hacer porque no las manda el gobierno del estado, entonces tengo que ir a una clínica”, explicó José, un empleado que presenta diarrea y tos seca.

Ante la falta de pruebas gratuitas, los vecinos han acudido a clínicas particulares a realizarse el test y comprobar si padecen alguna variante de la Covid-19.

Unos acuden a las clínicas familiares donde hacen fila por varias horas para esperar un turno, mientras que otros asisten a laboratorios privados ante la urgencia del tratamiento.

“Yo tuve que ir a una particular, porque fui al ISEM de Texcoco y no había, me rechazaron aquí en Neza porque no hay también, entonces no me quedó de otra que ir a una particular. Lamentablemente tanto critican que no hay suficientes pruebas para detectar y frenar el virus y todos los políticos con iguales, nadie soluciona nada”, agregó José.

De acuerdo con las autoridades locales, durante la última semana del 2021 se registró un importante incremento de los casos por Covid-19 en Nezahualcóyotl.

La cifra pasó de 40 mil 579 casos el domingo 26 de diciembre a 41 mil 022 al día de ayer 2 de enero, es decir, en una semana se detectaron casi 500 personas portadoras del virus.

En total en ese lapso fueron identificados 443 nuevos casos en la semana, cuando el promedio era de poco más de 100 casos.

Ante ello, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo pidió a la Secretaría de Salud mexiquense la reinstalación de módulos de pruebas rápidas en la localidad.

El alcalde aclaró que la incidencia de defunción ha venido a la baja durante el último mes y en los 15 días previos solo se han registrado dos defunciones y 11 hospitalizaciones a causa del Covid-19.

Y es que tras las jornadas de salud, en Nezahualcóyotl más de 745 mil vecinos y vecinas mayores de 15 años, completaron su esquema de vacunación o tienen al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19.

De esa cifra más de 120 mil de ellos, correspondientes al grupo etario de adultos mayores de 60 años en adelante, ya recibieron su tercera dosis.

La medida se suma al aplazamiento de una semana en el retorno a las actividades en estancias infantiles y jardines del DIF municipal, donde son atendidos 393 niños y niñas, con ello se pretende prevenir los contagios y establecer el regreso a las actividades presenciales el próximo lunes 10 de enero, en lugar del 3 de enero como se tenía previsto.