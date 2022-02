Hoy Estado de México- enero 31, 2022

Debido al incremento de contagios de COVID-19 que se han registrado en semanas recientes, el Gobierno de Ecatepec reforzó los operativos nocturnos para combatir la venta irregular de bebidas alcohólicas y la celebración de fiestas y eventos masivos.

Como parte de estas acciones, este fin de semana más de 800 personas, en su mayoría jóvenes, fueron dispersadas en diferentes eventos por no usar cubrebocas ni cumplir las medidas sanitarias para prevenir contagios, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.

El resultado de los operativos fueron tres centros nocturnos suspendidos, cinco fiestas que se realizaban en la vía pública y en un salón de fiestas canceladas; además fue desmantelada una ‘chelería’ en el patio de una casa en la colonia Santa María Tulpetlac.

Los centros nocturnos suspendidos fueron Dazs y Elite, antes “Ranas Beer”, ya que no contaban con los permisos necesarios y rebasaban el aforo del lugar, pues cientos de jóvenes se encontraban al interior sin contar con las medidas sanitarias.

En tanto, cerca de 500 personas fueron desalojadas del interior de la discoteca Zouk, ubicada sobre la avenida Revolución en la colonia Santa Águeda, pues el lugar no cuenta con las licencias para su legal funcionamiento, y los asistentes no respetaban la sana distancia y la mayoría no portaba cubrebocas.

Otras tres fiestas fueron detectadas y suspendidas, las cuales se realizaban en calles de las colonias Vista Hermosa y Luis Donaldo Colosio.

La Célula COVID-19 de Ecatepec desalojó a 150 jóvenes y algunos menores de edad de un salón de fiestas llamado El Paredón del Columpio, en la avenida de los Escritores de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en el que se efectuaba un evento de reguetón.

Cuando detectaron la presencia de las autoridades, el personal del lugar cerró la puerta impidiendo que elementos de Protección Civil realizaran una inspección al lugar, debido a que había aglomeración de personas.

Mientras que en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, las autoridades municipales suspendieron un salón de fiestas que no contaba con la documentación para operar; en su interior se llevaba a cabo una boda con más de 150 invitados, la cual fue desalojada.

La Célula COVID-19 está conformada por personal de la Dirección de Protección Civil, en coordinación con las áreas normativas de las direcciones de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Jurídico y Seguridad Publica.