Hoy Estado de México – enero 23, 2022

La actriz Bárbara de Regil informó a través de sus historias de Instagram que dio positivo a COVID-19.

La también influencer reveló que “no lo podía creer” pues al realizarse una prueba de antígenos dio positivo, pero decidió “salir de dudas” con una prueba PCR, la cual confirmó el diagnóstico.

Contó que tras tener dolor de cabeza y la sospecha de estar enferma de coronavirus, decidió hacerse la prueba conociendo la cruel verdad.

“Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y pues ya, tengo covid. Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, confesó.