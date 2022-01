Hoy Estado de México-enero 28, 2022

La historia de amor de mamá miguel y diego verdaguer cómo es una historia ejemplar y romántica, prueba de ello son los mensajes qué se escribieron entre ellos cuando el artista estaba muriendo.

Amanda respondió «siempre te amaré», a una publicación de Diego de una fotografía de los dos juntos en la playa con el mensaje: «nunca me cansaré de dedicartela. Eres y serás la ladrona que me robó el corazón. Cuidame, quiéreme, bésame, mímame».

Poco después de que la oficina de prensa en México de Diego Verdaguer diera a conocer la noticia de su deceso en Los Ángeles, California, Amanda Miguel también publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía con la cual se despidió de su esposo en redes sociales.

«Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar, pero no me pidas que te deje de amar», escribió el cantante a Amanda mediante su cuenta de Instagram.