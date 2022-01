Hoy Estado de México-enero 25, 2022

Este lunes, Frida Sofía volvió a causar polémica luego de haber sido detenida en Miami, Estados Unidos, por haber alterado el orden público y resistirse a ser detenida, no obstante, la más pequeña de la dinastía Pinal, explicó que todo empezó porque no le cayó bien a la manager del restaurante donde se encontraba, y solicitó que la retiraran del lugar.

Frida dio a conocer que la manager la acusó de robarse un agua, por lo que los asistentes de seguridad la agredieron y le robaron su dispositivo móvil.

«Los quiero demandar porque también me agarraron el teléfono, el vestido lo traía hasta aquí (hasta el cuello), se me veía todo; se robaron mi teléfono porque los estaba afirmando lo que me estaban haciendo», convento Frida después de qué la liberarán luego de pagar una fianza de mil 500 dólares, casi 30 mil pesos.

El conductor Gustavo Adolfo Infante indicó en el programa De Primera Mano que la misma Frida le platicó que tenía varios moretones luego de haber sido agredida por la seguridad del lugar.