Hoy Estado de México – enero 26, 2022

Luego de que ayer el actor Alfredo Adame sostuvo una pelea con una pareja en la calle, misma que fue viralizada en las redes sociales, el también presentador denunció que le robaron una cadena con un costo de 15 mil pesos.

Adame asegura que el pleito fue derivado de un intento de extorsión, pues indicó que los responsables ocasionaron un choque para amenazarlo y cobrarle dinero por el accidente.

Dijo que durante el pleito la mujer se le colgó al cuello y fue en ese momento que le quitó una cadena cuyo valor aproximado es de 15 mil pesos.

“Pues sí, me robó la cadena la chava, me la arrancó; yo no me había dado cuenta hasta que vi en el piso el dije que traía esa cadena, pero nunca me pasó por la cabeza ¿dónde está esa cadena? Fue hasta que aquí a mi casa que dije ‘chin, la cadena’ (…) la vine a buscar a mi coche y nada. Me la robó la tipa”, comentó.