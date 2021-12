Manuel López – diciembre 22, 2021

Cada fin de año, una calle en el municipio de Nezahualcóyotl se convierte en uno de los sitios de fabricación de piñatas más solicitadas que existen en el oriente del Valle de México.

Se trata de Lago Zirahuen, ubicada en la colonia Agua Azul, donde varias familias mexiquenses han adoptado este oficio desde hace más de dos décadas.

Los negocios se ubican desde la avenida Chimalhuacán y hasta su cruce con Laguna de Términos y fueron habilitados en los patios, cuartos y azoteas de varias viviendas.

Una de las fábricas es de David Castro, quien, desde hace 18 años, elabora miles de piñatas cada año con ayuda de sus hermanos, sobrinos e hijos.

En promedio, esta familia elabora cada año cerca de 5 millares de estrellas de diferentes tamaños debido a que poco a poco han ido sumando clientes provenientes de mercados, tiendas del Estado de México, la Ciudad de México y otras regiones del país.

Para lograrlo tienen que comenzar el trabajo prácticamente desde un año antes. David cuenta que desde los meses de enero y febrero inicia la fabricación de las ollas, uno de los procesos más tardados del oficio.

Para el secado utilizan el techo de su vivienda para que las piezas reciban los rayos del sol y que puedan estar listas en 24 horas. Luego pasan al tradicional “encono”, donde los empleados les dan forma a los siete picos, en presentación de los siete pecados capitales en la religión cristiana.

Sin embargo, en años recientes han enfrentado un obstáculo; la escasez del papel periódico.

“De hecho, ya no hay, es muy difícil encontrarlo… porque si te pones a pensar ya no hay tanto periódico porque no tenemos viejitos que lean el periódico ya todo te llega al teléfono, entonces no tienen por qué fabricar tanto periódico”, dice.