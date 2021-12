Hoy Estado de México-diciembre 30, 2021

Luego de que un usuario de redes sociales denunciara al parque de diversiones Six flags México por discriminación hacia sus amigos homosexuales por besarse al interior de las instalaciones, la comunidad LGBT+ convocó a asistir al parque para realizar un besote masivo este jueves 30 de diciembre en punto de las 16:00 horas, a fin de conocer la reacción de lugar.

Esto después de solicitar a la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) a tomar cartas en el asunto, debido a que no es la primera vez en que sectores vulnerables son discriminados en este parque de diversiones.

Luego de que el presunto director del lugar argumentará qué en el parque se vive un ambiente familiar, aseguro qué los besos entre personas homosexuales atentan en contra de este principio.

En la denuncia realizada mediante una cuenta de Twitter cómo se dio a conocer un video donde la supuesta autoridad es cuestionado acerca de otras personas que se besaban coma ante lo cual indicó «es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo es la organización que dice, la tenemos que respetar».

El hombre intenta explicar la situación haciendo una comparación con el respeto a la luz de los semáforos.

En otra grabación pone otro ejemplo relacionado cuándo se visita una casa, los visitantes deben manejarse como se indica en la misma.

«Además nos señalaron, no sacaron de la fila y amenazaron con sacarnos el parque por no cumplir el reglamento de ambiente familiar. Por lo menos 10 parejas en la misma zona estaban besándose pero ellos no fueron señalados ni amedrentados», indicó el usuario.