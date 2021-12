Hoy Estado de México – diciembre 21, 2021

Luego de que una maestra fue exhibida en internet por enojarse contra un alumno que la llamó Miss y le dijo que no era una trabajadora de Vips, a través de un video una doctora le respondió.

Fue la usuaria de TikTok @artiesangerman quien subió un video señalando que a ella sí le gusta que le digan señorita porque la hacen sentirse joven y que, aunque está causando su segundo doctorado, esto no la define como persona.

«Ni las palabras licenciada, ni maestra, ni doctora, ni profesora me definen, Un grado académico solo es una parte de mi identidad pero no me define completamente, por eso siempre le pido a mis alumnos y a la gente que se dirijan a mí por mi nombre», expresó.