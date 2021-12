Hoy Estado de México – diciembre 03, 2021

Luego de abandonar el penal de Santa Marta Acatitla, la youtuber Yoselin Hoffmann mejor conocida como YosStop, emitió su disculpas hacia Ainara Suárez en un video publicado a través de su cuenta de Twitter, en cumplimiento al acuerdo por el cual quedó en libertad condicional.

En este se especifica que la Influencer debía entregar un departamento de más de 2 millones de pesos, un vehículo sedan usado, y la cantidad de 118 mil pesos en efectivo, además del 5 por ciento de sus ganancias por su canal de YouTube, así como sus disculpas públicas.

En el video aparece Yos sentada y comienza su mensaje diciendo:

“Perdón por haberte insultado calificado y te pido perdón por haberte maltratado entiendo que nadie debe calificar otra persona por su especto físico por su comportamiento sexual pero sobretodo entiendo que te violaron y que yo hice más grande tu herida y tu dolor lo que valientemente habías denunciado”.

En el mensaje resaltó que es necesario entender que si una persona está alcoholizada y se aprovechan de ella es violación, y se disculpó por llamarla de p… por compartir fotos de su cuerpo en redes sociales, y por haberse burlado de su físico.

“Ahora entiendo espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación de una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento te llamé puta por subir fotos de tu cuerpo en tus redes sociales y me burle de tu especto físico ahora entiendo que es tu cuerpo y que nadie debe decirte que hacer uno sea con él y calificarlo ojalá todas las mujeres puedan sentirse cómodas con sus cuerpo sin que nadie las critique”.

Se disculpó por todas las ofensas que pudo haber ocasionado por su comportamiento.

«Te pido perdón por eso y disculpa a todas las personas que pude haber ofendido sin escuchar tu versión sin conocerte a ti sin conocer los hechos ni el contexto».