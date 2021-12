Hoy Estado de México – diciembre 16, 2021

Fuerte movilización policiaca se registró la noche de este miércoles en el Walmart de Zinacantepec, ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos, debido a una riña entre particulares, la cual provocó pánico entre los clientes que se encontraban al interior del centro comercial.

En redes sociales comenzaron a circular los rumores sobre que se trataba de un intento de asalto por parte de un comando armado, mientras que otros decían que había sido por farderos.

Al menos una docena de patrullas de la policía estatal arribaron a la tienda, que bajó sus cortinas, logrando controlar la situación.

Al salir de la tienda, el alcalde José Gustavo Vargas, reveló que las versiones de robo era totalmente falso.

«Fue un altercado que se tuvo entre algunas personas allá adentro, se calentaron los ánimos, la gente se espantó y empezó a correr de un lado para otro, es normal había niños, había personas adultas, pero fue un incidente entre particulares, no se trató de un asalto, no se trató de un robo, ni de un secuestro, de ningún delito de esa naturaleza, no hay detenidos».