Hoy Estado de México-diciembre 17, 2021

Un pasajero abordó un avión con una tanga en la cara, en lugar de un cubrebocas, por lo que fue obligado a bajar de la aeronave donde volaría del aeropuerto internacional Ft. Lauderdale-Hollywood, al sur de Florida, con destino a Washington.

El habitante de Cape Coral, Florida, quien se identificó con el nombre de Adam Jenne, comentó al canal 7 de televisión de Miami que utilizó la prenda íntima color rojo, al subir al avión el pasado miércoles para mostrar de manera pública su molestia con que se exija obligatoriamente el uso de cubrebocas en viajes por aire a fin de prevenir contagios de coronavirus.

«Estaba tratando de ilustrar este absurdo. Llevar una prenda íntima de mujer en la cara me pareció perfecto», comentó el usuario.

En una grabación publicada en el canal 7 se muestra a una azafata que se aproxima al hombre y le pide que abandone la aeronave, cuando le pregunta la razón, ella le responde que es por no cumplir con las normas de utilizar cubrebocas.

A lo que otro pasajero, en solidaridad con este hombre cómo se levanta y camina sin mascarilla por el pasillo del avión. Jenne fue expulsado del avión y además se le entregó una carta de united airlines, empresa con la que viajaría, donde se le indica que ha sido vetado en todos los vuelos hasta que un comité hable acerca del incidente.

«Esto no tiene sentido. El Covid no sabe que estamos a una altura de crucero. No hay nada más absurdo que tener que usar una mascarilla hasta llegar a una altura crucero para poder ordenar Tito’s y comerme unas pretzel. Es estúpido. Todo es teatro», comentó a otro medio, y dijo que se le devolvió el pago de su pasaje, con lo que intentaría viajar con otra empresa este jueves.