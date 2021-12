Jesús Hernández – diciembre 29, 2021

Por mayoría de votos, el Cabildo de Naucalpan aprobó regresarle el rancho “Los Tres García” al Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado, al no contar con viabilidad financiera para continuar con la construcción de la Universidad Pública Naucalpense; proyecto al que el gobierno municipal había destinado más de 34.2 millones de pesos en los últimos dos años y que no pudo poner en marcha por falta de recursos económicos.

El rancho “Los Tres García”, decomisado al suegro del narcotraficante Edgar Váldes Villareal, alias “La Barbie”, cuenta con una superficie de 21 mil 302 metros cuadrados, en los cuales, se invertirían, en una primera etapa, 32 millones de pesos para edificar 12 aulas, la rectoría, una biblioteca y un auditorio, una cafetería, una plaza cívica y una zona deportiva para atender una matrícula de más de 500 estudiantes universitarios, pero no pudo ser concluida por la crisis económica por la que atraviesa la administración de Patricia Durán Reveles.

Pese a ello, los ediles, en su mayoría, de Morena, buscarían regresar el predio al gobierno federal, para que la Secretaría de Educación Pública considere este espacio y el avance de la obra para incorporarlos al sistema de universidades “Benito Juárez”, con el fin de no dejar sin oportunidades de estudios de educación superior a los jóvenes de este municipio.

La aprobación ocurrió en medio de señalamientos de regidores de oposición, quienes calificaron el desarrollo de la universidad como un proyecto fallido, en el que no existió transparencia en el ejercicio de los recursos que se destinaron para este fin, al tiempo en que lamentaron que no se haya podido concretar éste conforme a lo planeado en 2019.

El regidor José Velázquez señaló que, pese a que el predio será devuelto al gobierno federal, existe el compromiso de éste de continuar el desarrollo de una universidad, por lo que reconoció las gestiones que hizo la alcaldesa Patricia Durán Reveles para que, pese a la falta de recursos económicos, no se cancelara el desarrollo de una institución de educación superior en el municipio.

Al respecto, la presidenta municipal, Patricia Durán, destacó que su proyecto emblema haya resultado fallido como lo calificó el regidor Anselmo Cruz y aseguró que no han descansado para que esta universidad sea una realidad, pese a como fue aprobado por la LXI Legislatura del Estado de México.

“La universidad pública de Naucalpan está lista. No iniciamos los cursos porque en el decreto que aprobó la Legislatura, en los transitorios, se determinan tres cursos preparatorios durante un año para iniciar la primera generación de la UNA. No es un proyecto fallido, la universidad está lista, nada más que sí hay un comunicado que dice que no se continuará con el proyecto y eso es muy claro y también es muy claro que no se aprobó el presupuesto y ahorita tendríamos ya rector, nuestra junta de gobierno y nuestros 504 universitarios inscritos para iniciar el curso”, dijo.

Indicó que la Universidad Pública Naucalpense no es un asunto personal, sino que se trata de un compromiso con los naucalpenses, por lo que afirmó que seguirán trabajando para que sea una realidad con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de justificar que el procedimiento se lleva a cabo de esta manera, ante las declaraciones de su sucesora Angélica Moya Marín, en el sentido de que es inviable su puesta en marcha, dadas las condiciones económicas del municipio.