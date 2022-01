Hasta este viernes, México reportó 254 casos positivos de la nueva variante Ómicron de covid-19, según la plataforma GISAID (Global Initiative and Sharing All Influenza Data), sin embargo, no se han reportado muertes derivadas de esta variante, hasta el momento.

Cabe recordar que el pasado 3 de diciembre, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que se había presentado el primer caso de covid-19 con la variante Ómicron en territorio mexicano, después de que una persona de 51 años de edad diera positivo con la variante luego de volver de un viaje a Sudáfrica.

El paciente se hospitalizó de manera voluntaria en la Ciudad de México a fin de evitar contagios, así lo dio a conocer el funcionario federal a través de su cuenta de Twitter.

La Red de Laboratorios de Secuenciación Genética informó sobre 254 casos positivos, lo cual implica el incremento del 500% a partir del 25 de diciembre y hasta este 29 del mismo mes, así como de 4 a 14 estados.

Hasta ahora, se ha reportado un caso en Baja California, uno en Chiapas, otro en Guerrero, uno más en Hidalgo, otro en Oaxaca, y uno más en Veracruz, mientras que en Sinaloa se reportaron 2,4 en el estado de Puebla, 5 en Tamaulipas, y 12 en Tabasco así como 13 en Yucatán, también 18 en Quintana Roo, 35 en el Estado de México y 159 en la Ciudad de México.