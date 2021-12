Hoy Estado de México – diciembre 13, 2021

Vicente Fernández tiene 3 hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro, además una hija de nombre Alejandra, quien se ha mantenido fuera de los reflectores y del medio del espectáculo.

La niña de os ojos de Vicente Fernández, no es su hija biológica, es adoptada, pues de acuerdo a lo que contó el Charro de Huentitán, Alejandra Fernández es hija de Gloria, la hermana de doña Cuquita, quien les dejó a la niña cuando apenas contaba con unas cuantas semanas de nacida en una tarde que festejaba su cumpleaños.

Desde entonces, la niña se quedó a vivir con ellos y siempre fue tratada como el resto de sus hermanos, recibiendo la misma educación y trato.

Don “Chente” contó en una entrevista con la periodista Adela Micha, que Alejandra siempre vio a su madre Gloria como una tía más; sin embargo, cuando tenía cuatro años la madre de Alejandra se las pidió de regreso y se la llevó.

Pero el apego emocional entre Alejandra y Vicente Fernández era tal que, cuando los separaron, ambos dejaron de comer y se enfermaron, por lo que la madre biológica decidió devolverla y no volver a tocar el tema.

«Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”.