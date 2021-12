Hoy Estado de México – diciembre 24, 2021

Durante las festividades de fin de año la quema de juegos pirotécnicos y chetes contribuyen a las emisiones de partículas y humos, al igual que las fogatas con leña, quema de llantas usadas o residuos en la noches de Navidad y Año Nuevo; esto ocasiona con frecuencia, que se decrete contingencia ambiental atmosférica.

Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió a la ciudadanía no quemar fuegos artificiales, no prender fogatas ni cohetones.

La CAMe informa que durante la temporada invernal las inversiones térmicas son muy frecuentes y contribuyen a que exista acumulación de contaminantes, en especial de partículas suspendidas PM10 y PM2.5.

Al respirar aire contaminado pueden presentarse daños a la salud de las personas en los grupos vulnerables (adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias) y de la población en general, por ejemplo:

Irritación en los ojos, nariz y garganta Dolor de cabeza y reacciones alérgicas Infecciones de las vías respiratorias superiores Eventos agudos isquémicos (infartos) Agudización de asma y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Por lo anterior la CAMe exhorta a:

Evita hacer fogatas y evita quemar llantas y residuos. Evita el uso de cohetes y pirotecnia en tus celebraciones. Además de contaminar, el ruido afecta también a tu salud y la de las mascotas ¡Existen alternativas para festejar sin contaminar! Barre tu banqueta humedeciéndola un poco, para que no se levante el polvo. Para calentar, usa de preferencia una estufa mejorada o de gas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la calidad del aire en www.aire.cdmx.gob.mx.