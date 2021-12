Manuel López – diciembre 16, 2021

A partir del próximo 20 de diciembre y hasta el 23 del mismo mes, más de 144 mil adultos mayores recibirán su dosis de refuerzo contra el nuevo coronavirus en el municipio de Nezahualcóyotl.

Para esta jornada, las autoridades habilitarán las seis sedes de vacunación conocidas por la población y que se encuentran distribuidas en el territorio municipal.

Se trata de la Explanada de Palacio Municipal, la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl antes «La Bola», el Deportivo Netzahualcóyotl y la preparatoria Colegio de la Comunidad, todas en modalidad peatonal.

En cambio, en la Ciudad Deportiva de Nezahualcóyotl, en avenida Bordo de Xochiaca, detrás de la plaza comercial Ciudad Jardín, y en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, la vacunación se llevará a cabo en automóvil.

Las autoridades locales aclararon que no podrán aplicar vacunas a personas rezagadas ni de otros municipios, por lo que exhortaron a la población para no acudir a las sedes si no cumplen con el rango de edad.

La jornada iniciará el lunes 20 de diciembre para los adultos mayores cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B, C, D, E, F, G, el martes 21 de diciembre corresponderá a las letras H, I, J, K, L, M, y N, miércoles 22 Ñ, O, P, Q, R, S, T, y jueves 23 U, V, W, X, Y, Z, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Los documentos que deben presentar para vacunarse son el comprobante de registro, que pueden descargar en la página mivacuna.salud.gob.mx, original de identificación oficial con fotografía vigente, copia del CURP y comprobante de domicilio.