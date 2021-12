Arturo Callejo- diciembre 03, 2021

Aunque son muy raros, existen casos en que la persona es alérgica a la proteína del huevo, por lo que no puede aplicarse la vacuna contra la influenza AH1N1, ya que por la reacción entre el alimento y el biológico podría perderse hasta la vida.

“Es algo que puede suceder, está reportado en la bibliografía internacional, pero no es algo ni cercano a lo común, no es algo que pase frecuentemente. Es una alergia severa a la proteína del huevo, por lo que no se puede aplicar esta vacuna.