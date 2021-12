Hoy Estado de México – diciembre 20, 2021

El actor y productor mexicano, Eduardo Verástegui, quien ha fijado su postura anti vacunas, reveló que dio positivo al coronavirus, COVID-19.

A través de Twitter el también predicador religioso dio a conocer la noticia de su contagio y reveló que supo que estaba contagiado, después de haberse realizado una prueba PCR en Estados Unidos.

Reveló que por ello pasará solo la Navidad y abundó que estará rezando El Rosario.

Cabe recordar que en octubre pasado el actor dijo que no confiaba en las vacunas contra el covid-19.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas)… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, dijo en el pasado.