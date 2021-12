Manuel López – diciembre 20, 2021

El edificio inclinado color naranja de cinco pisos, ubicado en la colonia Ciudad Azteca Segunda Sección, en Ecatepec fue demolido en su totalidad debido al riesgo que representaba para los habitantes de la localidad.

La demolición se logró luego de tres años de litigio y más de medio año de labores para demolerlo, ya que aparentemente el inmueble fue construido sin los permisos correspondientes.

Esto luego de que un grupo de vecinos se uniera para denunciar las condiciones del edificio, que incluso ya había dañado dos viviendas aledañas por la inclinación de las de 20 centimetros.

«Ya estamos más tranquilos porque lo quitaron, pero aún así seguiremos pidiendo el apoyo de las autoridades, porque dejó daños en un poste de luz que ahorita también ya es un peligro y para que se les paguen los daños a los vecinos afectados», aseguraron vecinos.

Los cuatro pisos del edificio fueron demolidos por albañiles, mientras que la planta baja y los cimientos de derribaron con la ayuda de maquinaria pesada.

«El dueño intentó ampararse, pero le fue negado este recurso, debido a que el inmueble si representaba un riesgo para todos los que vivimos aquí, entonces ahorita ya está demolido y al menos ya es un avance,

«La corrupción se debe combatir entre todos y este es el ejemplo, es evidente que el edificio fue construido con corrupción, entonces los que vivimos aquí no debemos dejarnos, tenemos que unirnos como ahorita, porque eso era una bomba de tiempo», aseguraron vecinos.

De acuerdo con las autoridades, la obra no contaba con los permisos necesarios para su edificación, además de que la construcción no fue la correcta, pues los cimientos no eran adecuados para sostener el número de plantas.

En el predio ubicado en la calle Fuego Nuevo y Tenochtitlán, aún hay trabajadores, quienes realizarán una barda perimetral para evitar que el terreno sea invadido.