Hoy Estado de México- diciembre 17, 2021

Luego de que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le revocó el triunfo en Coacalco, David Sánchez Isidoro aseguró acusó que le arrebataron el triunfo, por lo que impugnará dicha resolución, además de que presentará una denuncia contra los Magistrados.

En conferencia de prensa agradeció tanto al Partido Acción Nacional, como al PRI, dos de los tres partidos que conformaron la coalición para buscar la presidencia municipal de Coacalco en las pasadas elecciones del 6 de junio, con quienes presentará un juicio de reconsideración en busca de recuperar el municipio y encabezar la administración 2022-2024 que iniciará el 1 de enero.

Dicho recurso de reconsideración, dijo, es para defender sus derechos políticos y de los ciudadanos, pues lo que está pasando en Coacalco es una muestra del riesgo que existe de que se termine la democracia en el país, y de que Morena si no gana arrebata.

“Si hoy entendemos que no basta la voluntad de los ciudadanos para elegir a sus autoridades, sino tal pareciera que los intereses políticos y económicos están por encima del interés ciudadano; esa es la gravedad de esta impugnación que estaremos haciendo ante la Sala Superior”, señaló David Sánchez.

Detalló que cuentan con 72 horas para presentar el recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, plazo que vence el próximo lunes a las 8:22 horas; mientras que este organismo tiene como plazo para resolver hasta el 31 de diciembre próximo.

“Estoy convencido que jurídicamente tenemos el 99 por ciento de pruebas que avalan el triunfo de esta coalición, y no podemos competir con los recursos económicos del Ayuntamiento si quieren seguir corrompiendo este sistema”, acotó.

En este sentido, adelantó que también denunciará a los Magistrados de la Sala Regional por la “deshonestidad” y “falta de previsión jurídica” para resolver este asunto.

Aseguró que continúa creyendo en la justicia y honestidad de los magistrados, por lo que nuevamente aportarán todas las pruebas necesarias, las cuales espera en esta ocasión sí se consideren, ya que no sólo han denunciado el fraude electoral, sino las cantidades “millonarias” que el gobierno municipal ha destinado para corromper el sistema electoral.

Aunque confía que al 31 de diciembre el asunto esté resuelto a su favor, en caso de que el resultado final de la Sala Superior no le favorezca, Sánchez Isidoro aseveró que respetará la decisión de los magistrados y de la ley, y entenderá que este proceso se lo arrebataron, pero no se lo ganaron.

“El orgullo que me queda es que el señor que pudiera quedar en ese lugar, si la justicia federal no nos hiciera caso, solamente decir a ese señor yo le gané y hoy ocupa un trono que no le corresponde.