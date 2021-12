Hoy estado de México-diciembre 15, 2021

Tras la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández, sus seguidores se conmocionaron, así como diversos compañeros artistas que agradecieron, recordaron y dedicaron palabras de cariño al Charro de Huentitán, sin embargo, también hubo quienes pusieron en duda que el deceso del artista se haya dado el 12 de diciembre pasado, como lo hizo el locutor y compadre del fallecido cantante, Gustavo Alvite.

Alvite dio a conocer que el sensacionalismo de la familia Fernández le dolió mucho cuando informaron sobre la muerte del mexicano, con el objetivo de impactar más sobre el público, por lo que puso en duda que haya fallecido el día 12 de diciembre.

El locutor levantó polémica cuándo cuestionó la noticia en versión oficial de la familia del intérprete a través de su página oficial de Facebook.

El amigo del Charro mexicano aseguró que tiene mucho de qué hablar sobre su amigo con quien sostuvo una amistad por 50 años.

Aseguró que le dolía bastante la teatralidad y el sensacionalismo con que la familia Fernández dio a conocer la muerte del cantante, ya que presuntamente mintieron en la fecha del deceso de la estrella para que pegara más.

«Le platico esto la noche del domingo 12 de diciembre, fecha oficial del fallecimiento de mi amigo por más de 50 años, Vicente Fernández Gómez. Y si, tengo muchas cosas que platicar de esa historia. Lo voy a hacer, pero no ahora. La teatralidad y el sensacionalismo en la fecha para que impacte más, me pega en el ánimo».

Señaló que a su amigo tampoco le hubiera agradado esta situación, por lo que catalogó de amarillista la acción de la familia del cantante, al mentir sobre su muerte supuestamente el mismo día de la conmemoración de la Virgen de Guadalupe.

«Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno».

Además, dio a conocer que a Vicente Fernández su propia familia lo mantuvo aislado de su amistad, pues cuando le llamaba por teléfono, la familia ordenaba que lo negaran.

«Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena, me dijo la última vez que lo vi. Cuánta admiración, todavía más, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes. Como un lobo, me decía. Su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad artística. Le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron».