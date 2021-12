Hoy Estado de México – diciembre 22, 2021

En la jornada de aplicación de refuerzo de la vacuna contra COVID-19, los siguientes en recibirla será el personal médico y los maestros, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que, al concluir con la vacunación de refuerzo a los adultos mayores, seguirá el proceso con estos dos sectores de la población.

Abundó que el próximo martes informarán si es conveniente o no la vacunación contra el nuevo coronavirus para la población infantil.

«Si está o no recomendada (por la OMS), lo vamos hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo inconveniente o que no sea necesario», señaló.