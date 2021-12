Hoy estado de México – diciembre 04, 2021

El actor alec Baldwin dio su versión acerca de lo sucedido el pasado 22 de octubre, tras el incidente con las armas de utilería de la película Rust, el cual cobrará la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins y resultará lesionado el director Joel Souza; en entrevista con ABC News negó haber apretado el gatillo de la pistola y revelo que en un principio pensó que le había dado un ataque al corazón.

«Había una marca de ensayo. Ella está al lado de la cámara. La cámara está aquí. Ella me está dando indicaciones sobre cómo quiere que mantenga el ángulo. Saco el arma, no estaba previsto que el arma se disparara en esa toma», explicó.

Asimismo, el actor sugirió que podría existir otro supuesto implicado en el accidente.

«Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que se supone que ni siquiera debía estar en aquel lugar. No me podía creer que hubieran disparado a Halyna. Nadie podía entender que pasaba, estaba teniendo un ataque al corazón? La idea de que había una bala real en el arma no se nos pasó por la cabeza», comentó el histrión coma quién afirmó qué el primer asistente del director confirmo que la pistola estaba fría, es decir que se encontraba descargada o bien que no contenía una munición real. Baldwin aseguró que cuando vio a la directora de fotografía pensó que había sufrido un infarto o que la herida había sido provocada por un arma de fogueo.

Durante la entrevista quiso aprovechar para decir algunas palabras a su compañera fallecida.

«Era una persona querida y admirada por todos los que trabajaban con ella», dijo conmocionado.