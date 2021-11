Arturo Callejo-noviembre 02, 2021

Las muertes trágicas, derivadas principalmente por accidentes automovilísticos, la indigencia en personas adultas y en niños de la calle, han aumentado de manera considerable en los últimos cinco años, al grado que en la fosa común del panteón municipal de Toluca ya no caben cadáveres que no fueron reclamados por sus familiares y las autoridades ordenaron darles un descanso eterno en este sitio.

Y es que, a estas fechas, pero del año 2016, aún había espacio en la extensa área ubicada en la parte trasera del panteón local y actualmente es difícil encontrar lugar para enterrar más restos humanos.

La fosa común luce plana y seca, con contadas cruces viejas y sin epitafio, y aun cuando es cortado el pasto, no existe algún cúmulo de tierra que se le haya puesto a quienes descansan sin haber sido enterrado por sus parientes.





“Despacio hermano, no precipites tu andar, no avances como un potro desbocado, siembra en tu sendero mucho amor, para no ser un despojo abandonado, sin cruz, sin nombre y sin el cariño de una flor”, cita parte de un epitafio escrito sobre una figura triangular de concreto, puesta desde el año 1984.

En estos días de los Fieles Difuntos, esta fosa común luce vacía y desolada, pues no hay nadie quien vaya a rezar a las tumbas de quienes yacen sin haber sido reconocidos, en tanto, el resto del panteón municipal de Toluca, se ha vestido de colorido por las flores que centenares de familiares han ido llevando desde finales de la semana que concluyó.

En el 2016, las autoridades municipales de Toluca, contabilizaban mil 880 restos humanos, de los cuales, mil 044 correspondían a adultos y 836 a niños, pero hoy en día no cabe ni un alma más.

Para que un cadáver llegue a la fosa común, primero, un Ministerio Público tiene que dar fe del mismo, principalmente en la vía pública, luego, es trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practica la necropsia de ley que determine las causas del fallecimiento y su posible identificación.





Posteriormente, los restos humanos son guardados en gavetas y si no son reclamados en determinado tiempo que marcan los protocolos del SEMEFO, se hacen los trámites administrativos para que sea enterrado en la fosa común.

Ya en el panteón municipal de Toluca, el Ministerio Público entrega la orden de salida de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el recibo de inhumación del Registro Civil, para que le sea asignado un lugar al cadáver, que en cualquier momento puede ser reclamado por sus familiares, en caso de que comprueben ante un Ministerio Público que es su pariente.