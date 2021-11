Hoy Estado de México – noviembre 17, 2021

Policías de tránsito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas detuvieron a un hombre por transitar a exceso de velocidad a bordo de su bicicleta.

Esto provocó revuelo en redes sociales debido a que una bicicleta no puede ir a exceso de velocidad, por lo que cibernautas no esperaron para reaccionar.

En el video que fue grabado por el ciclista, se observan unos elementos de seguridad en motocicleta que detienen al ciudadano que viajaba en su bicicleta.

Debido a esto, el video se volvió viral en redes, donde cibernautas criticaron el actuar de los elementos de la policía, ya que les pareció algo exagerado.

“¿Cómo miden la velocidad, con los ojos? Necesitan tener el dispositivo que mide la velocidad e imprimir el ticket. Muchas anomalías, ya no voy a salir a correr no me vayan a infraccionar”; “¡Es el colmo!”; “Ta madre, entonces ya no puedo meterle nitro cuando ando en bici”, indica una de las reacciones.