Arturo Callejo – noviembre 07, 2021

Cuatro narcomantas que se atribuyó el cartel de “La Familia Michoacana” y que fueron colgadas la mañana de este viernes sobre puentes vehiculares de las avenidas Ignacio Comonfort, Boulevard Aeropuerto y Tecnológico, así como en la calle Frontera,de la colonia Álvaro Obregón, asì como un atentado a balazos contra el grupo musical sinaloense, “La Adictiva Banda San José de Mesillas», derivaron en la clausura total de la “Feria Espacio Metepec 2021”, lo que trajo cuantiosas pérdidas económicas al empresario Mario García y a un número importante de empleados y vendedores de comida.

El señor Rogelio Gutiérrez Bejarano, quien se dedicaría a vender brochetas de carne de cerdo durante este evento, indicó que tuvo que endeudarse con 15 mil pesos para comprar mercancía que consideró perdida, para atender este evento que fue cancelado este sábado.

“En Zitácuaro, (Michoacán), definitivamente te dicen, si hay o no (permiso de vender) y se acabó. De este negocio familiar, dependen seis, mi esposa, mis cuatro hijos y yo, era nuestra base económica . Llevamos dos años de la pandemia sin laborar y ahorita que supuestamente se iba a reactivar esto de las ferias para activar la economía, nos la hemos llevado así, sin trabajar, y este golpe nos está afectando bastante a nosotros; anteriormente, andábamos vendiendo nopales o verdurita en los tianguis, pero nuestro fuerte son las ferias y te la pongo así, mi hijo iba en la universidad y ya no lo podré mandar, así nada más”, expresó, entre sollozos, el comerciante.

El joven Ismael indicó que, desde que inició la “Feria Espacio Metepec 2021”, las ventas fueron raquíticas en cuanto a dulces, café, sopas instantáneas, cigarros y agua, que es lo que ofrece su familia, conformada por sus papás, su hermano y él.

“De hecho, en el primer evento que hubo con El Komander, pues sí, más o menos se vendió algo, pero, de ahí en adelante, las ventas estaban muy flojas. No vendíamos mucho y con esto que pasó, que pusieron las pancartas, la gente se espantó, no pudimos hacer nada, todo esto es familiar”, indicó el comerciante.

La señora María, comerciante de artesanías de madera, tratará de reponerse lo más pronto posible de la pérdida económica que tuvo en la “Feria Espacio Metepec 2021”, pues en los ocho días que estuvo dentro del recinto ferial, solo vendió mil pesos, cuando en otras plazas de feria, vende entre cinco mil y ocho mil pesos al día.

“Mal, mal, mal, el primer día no hubo luz, así que, pésimo; el segundo día, ya tuvimos luz y no vendí nada, porque no entró gente que comprara, para nosotros los artesanos nos conviene que vengan familias y no hubo eso- Yo, en los ocho días, vendí mil pesos, yo en un día vendo unos cinco mil, ocho mil, eso vendo, pero no, pagamos 10 mil pesos de permiso y estamos un poco agûitados, pero en la vida todo se alcanza”, acentuó la comerciante.

Al entrevistar de manera breve a la señora Irma, quien acudió al recinto ferial de Metepec, junto con su esposo, indicó que acudían un rato con su hijo, «pero después de las pancartas creo que ya nadie viene, pero creo que es mejor que hayan cancelado, por seguridad de todos, hay que irse a otro lugar a divertirse”.







El señor Gustavo, originario del municipio de Tepotzotlán y quien se hizo acompañar por su familia, sostuvo que se fue decepcionado del pueblo metepequense, al no haber podido entrar a divertirse a la feria.

“De hecho dicen que hay espectáculo gratis y veníamos a eso, veníamos a dar una vuelta a la feria, a conocer su tradición de aquí, pero quedamos en la misma, ¿se van un poco frustrados?, decepcionados del pueblo, porque las amenazas que supuestamente salieron en redes sociales y la presidenta de aquí (Gabriela Gamboa Sánchez), dice que no son ciertas, esas son situaciones conversas, no hay una sincronía entonces, hay que esperar otras ferias”, indicó el padre de familia.

Al respecto, la directora operativa de la empresa Diamante, Claudia Mondragón, lamentó el cierre de la “Feria Espacio Metepec 2021”, al existir cancelaciones por parte de los artistas y agrupaciones que participarían en este evento.

“Estaban las mantas, ¿qué más podemos hacer?, o sea, los artistas por su integridad, por sus fans, ellos mismos decidieron también. Los artistas están con nosotros, pero nosotros hemos decidido como empresa Diamante, el señor Mario García, pues entonces cancelar. Quisiéramos que continuáramos todos, osea, abrimos una gran fuente de trabajo, reactivamos la economía, pero si los artistas no se quieren presentar y no se pueden presentar porque la manta lo decía, entonces, ¿qué podemos hacer?”, subrayó la directora operativa.

Las cuatro narcomantas que se atribuyó el grupo criminal de “La Familia Michoacana”, advertían a todos los artistas que se iban a presentar en el recinto ferial de Metepec, que no lo hicieran para evitar un derramamiento de sangre inocente, además de amenazar al empresario Mario García.

Sin embargo, la “Adictiva Banda San José de Mesillas» realizó su presentación por la noche del viernes y, al retirarse, sobre el kilómetro 54 de la carretera Toluca-Atlacomulco, pasando la caseta de cobro de El Dorado, un automóvil tipo Jetta, color rojo, le dio alcance al autobús que transportaba al grupo sinaloense para abrir fuego sus ocupantes.

Cinco balazos pegaron en la carrocería de la unidad y uno más reventó una de las llantas traseras; atentado del que, por fortuna, nadie salió lesionado, aunque la banda “La Adictiva”tuvo que ser resguardada por la policía estatal hasta la carretera Atlacomulco-Temascalcingo, en los límites con el estado de Michoacán.

Los organizadores confirmaron que las personas que hayan comprado sus boletos para el palenque, podrán recoger el costo de su entrada en taquillas, a partir de este lunes y durante toda la semana.