Hoy Estado de México – noviembre 20, 2021

Este sábado, un usuario de redes sociales grabó el instante en que un pedazo de concreto, al parecer parte del puente del segundo piso del Periférico cayó sobre una camioneta que transitaba por los carriles laterales de la vialidad entre Altavista y Las Torres, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En la grabación, el hombre explicó que él iba a bordo de su motocicleta frente a la camioneta, cuando de pronto el pedazo de concreto le cayó encima, por lo que le rompió el parabrisas y le dañó el cofre.

Asimismo, informó que la conductora no sufrió lesiones, no obstante, la parte frontal de su vehículo quedó muy dañado, resaltó que de haberse caído antes la piedra le hubiera caído encima a él y lo hubiera matado.

«Yo vengo en la motito azul, atrasito de mí se cae la piedra sobre el coche, directo desde el segundo piso. Vean cómo le dejó el parabrisas, le destruyó el cofre también. La señora venía en el coche, gracias a Dios no le pasó nada, pero yo venía delante de ella, me cae a mí y me mata».