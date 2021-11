Arturo Callejo – noviembre 25, 2021

Científicamente está comprobado que, si una persona se vacuna el mismo día contra COVID-19 e influenza AH1N1, esto no genera ninguna reacción negativa en el organismo, pues cada biológico está diseñado para el respectivo virus, puntualizó Fernando Villarreal Amate, Coordinador de información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su delegación poniente.

Abundó que tampoco tiene que pasar algún tiempo para la aplicación entre una y otra dosis.

“Se pueden aplicar de manera simultánea y eso no va a interferir en la respuesta inmune que se genere en el organismo, el aplicar una u otra, que la población esté segura que la eficiencia y la seguridad de las vacunas se puede realizar la aplicación simultáneamente, un día después, si me acabo de aplicar la vacuna de COVID-19 y hoy me pueden aplicar la de la influenza, adelante, o si es al revés, adelante, si son el mismo día no hay problema”.