Arturo Callejo-noviembre 10, 2021

Derivado del alto índice de inseguridad que existe en el poblado de San Andrés Cuexcontitlán, ubicado al norte de la ciudad de Toluca, representantes de comuneros acudieron afuera de palacio municipal para exigir al presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se atienda el tema con urgencia, pues si bien hay patrullas, éstas están paradas porque no tienen gasolina para hacer rondines, acusó Juan Martínez.

“Para que queremos patrullas que no funcionan, tenemos siete patrullas paradas en la plaza de San Andrés, ya llevan año y medio más o menos ahí tiradas y patrullajes no hay, hemos ido a buscar el apoyo y nos dicen los pobres policías, pues pongan unos 100 pesos para la gasolina y poder irlos a auxiliar, porque no tienen el recurso para poder irnos a auxiliar y hacer el patrullaje”, citó el poblador.

En tanto, la líder de comerciantes de la zona otomí, Elba Castaño García, señaló que tienen problema con el tianguis de San Andrés, pues el gobierno local lo quiere municipalizar para cobrar los espacios, cuando este lugar de venta se rige por usos y costumbres del pueblo.

“En días pasados hizo acto de presencia gente de gobernación para decirle a cada comerciante que se regularice, el permiso únicamente les va a costar cinco mil pesos y que se los van a entregar de manera inmediata, entonces, nosotros vemos que esto está completamente amafiado por la dirección de gobierno y por el secretario del ayuntamiento, tenemos esa gran problemática, ya estamos cansados, ya estamos hartos, cómo es posible que nuestra comunidad, que se ha regido durante tantos años por usos y costumbres y hemos caminado con tranquilidad, hoy sea utilizado como panteón, hoy se utiliza por la delincuencia, hoy se utiliza por el gobierno”, manifestó la líder de comerciantes.

Sobre la plaza de Los Mártires, reclamaron a la actual administración toluqueña, bacheo en sus calles, energía eléctrica, alumbrado público, agua potable y seguridad, “entre nosotros nos estamos cuidando ahorita porque nadie nos cuida, las patrullas piden dinero para poder hacer el recorrido, los policías están ahí y como no tienen nada que hacer lo único que hacen es chiflarles a las señoritas cuando pasan y faltarles al respeto, estamos en completo estado de indefensión”, acusó Castaño García.